FETÖ firarileri havalimanında yakalandı

FETÖ’nün firari emniyet müdürü Osman Karakuş ile FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari emniyet müdürü Osman Karakuş ile Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Üner’in İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi.



PARTNER Berlin in İstanbul