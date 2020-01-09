"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası

Bildikleri sorulan gizli tanık, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra, operasyonel hat tabir edilen bir telefon hattıyla sanıklardan "Şükrü" kod adlı Rüştü Karakaya'nın kendisini arayarak daha önce birlikte gittikleri bir mekana çağırdığını ve onunla buluşmak için mekana gittiğini belirterek, "Orada Adil Öksüz vardı. Bir kaç gün sonra mekan değişikliği yapmıştık. Benim evde yaklaşık 9-10 gün kaldıktan sonra Eşref arkadaşa şahsı teslim etmiştik." dedi.

SEGBİS'le bağlantısında görüntüsü buzlandırılan ve sesi değiştirilen gizli tanık "Aksiyon", kendisine gösterilen üç sanıktan ikisini teşhis ederken, sanıklardan Alper Karabulut'un ismini hatırlayamadı.

Daha önce verdiği ifadeleri okunan ve bunları kabul eden gizli tanık, sanıkların ve avukatlarının sorularını da yanıtladı.

Sanıklardan Zafer Çay, Rüştü Karakaya ve Alper Karabulut'u tanıdığını beyan eden tanık, sorulara karşılık FETÖ'de önemli bir konum sayılan askeri mahrem imam olduğunu söylerken, ifade vermek için neden 2 yıl beklediği sorusunu da, "cevap vermek istemiyorum" sözüyle yanıtladı.

Sanık avukatlarından Hakan Tunçkol'un, "Adil Öksüz'ü evinizde 9 gün sakladığınız doğru mu?" sorusuna, "evet" diye yanıt veren gizli tanık, evde polislerce parmak izi incelemesi yapılmadığını, Adil Öksüz'ün saçında falan bir değişiklik yaptığını görmediğini ve parası olduğunu ama ne kadar olduğunu bilmediğini de ifade etti.

Gizli tanık, kendisini kimsenin yönlendirmediğini de belirterek, ev adresini soran avukatlara, "Bunu söylemek istemiyorum" dedi.

Ağustos ayının üçüncü günü "Bahadır" kod adlı birinin Adil Öksüz'ü evinden almaya geldiğini ve evden çıktılarını söyleyen gizli tanık, şunları dile getirdi: