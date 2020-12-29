HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınlarının davası ertelendi

FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınlarının davası ertelendi

29.12.2020 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan’ın ve eşi Alişan Alişan’ın yargılandığı dava, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Sakarya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan’ın ve eşi Alişan Alişan’ın yargılandığı dava, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ’nün ‘hava kuvvetleri sorumlusu’ Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan ve eşi Ali Alişan’ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 4 Mart 2021 tarihine erteledi.
Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ’nün ‘hava kuvvetleri sorumlusu’ Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016’da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerinde, Alişan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Alişan, 31 Mayıs 2017’de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Yine FETÖ soruşturması kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan, sanık Alişan Alişan’ın dosyasını Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan’ın dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Yılın hekimi seçilmişti! Koronavirüse yenilen doktor gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıYılın hekimi seçilmişti! Koronavirüse yenilen doktor gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı
1/

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

Bolu Valisi açıkladı! Vaka oranları yüzde 80 düştü

Vali açıkladı! Bir ilden sevindiren haber

AYM'den Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Yılın hekimi seçilmişti! Koronavirüse yenilen doktor gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yılın hekimi seçilmişti! Koronavirüse yenilen doktor gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Çorum! 'Hırsızım' diyen polislere kapıyı açtılar

Yer: Çorum! 'Hırsızım' demelerine rağmen kapıyı açtılar!

Türk bilim insanları 4 yeni parazit türü keşfetti! Dünya literatürüne geçti

Türk bilim insanları keşfetti! Dünya literatürüne geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.