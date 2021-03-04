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  4. FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınlarının davasında Bylock içerikleri bekleniyor

FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınlarının davasında Bylock içerikleri bekleniyor

04.03.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan’ın ve eşi Alişan Alişan’ın yargılandığı dava, Bylock içeriklerinin beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Sakarya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan’ın ve eşi Alişan Alişan’ın yargılandığı dava, Bylock içeriklerinin beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ’nün ‘hava kuvvetleri sorumlusu’ Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan ve eşi Alişan Alişan’ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmaya katılmazken sanık avukatı hazır bulundu. Celse arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) yazılan müzakerede sanıklar hakkında yeni itirafçı ya da tanık beyanın tespit edilmediği cevabının geldiği ve Bylock içeriklerinin gelmediği zapta geçirildi. Duruşmada mahkeme heyeti, Bylock içeriklerinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 13 Temmuz 2021 tarihine erteledi.
Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ’nün ‘hava kuvvetleri sorumlusu’ Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016’da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerinde, Alişan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Alişan, 31 Mayıs 2017’de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Yine FETÖ soruşturması kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan, sanık Alişan Alişan’ın dosyasını Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan’ın dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

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