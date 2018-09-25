FETÖ firarisi Akın İpek’in iade duruşması başladı

İpek 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlinlik kefalet ile serbest bırakılan İpek’in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek’in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanmıştı.

Duruşmada İpek'in yanı sıra Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'nün Irak imamı Talip Büyük ile Bank Asya yönetim kurulu başkanı Ali Çelik de sanık olarak yer aldı.

Londra’da Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen ve sanık İpek’in de hazır bulunduğu duruşmada, avukatların mahkemeye el arabalarıyla taşıdığı dosyalar dikkati çekti.

LONDRA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava görülmeye başlandı.

İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirmişti.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygulamalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanının kararı ile uygulanıyor.

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- Londra'da lüks ve rahat bir yaşam

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadının plakasında yer aldığı lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor.

Koza Ltd adı altında İngiltere'ye kaçırdığı servetle kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada, geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek'in, kentin finans merkezi The City'de ve Gray's Inn Road'da da birer ofisi bulunuyor.