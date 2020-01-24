HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi

FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 05:13 | Son Güncelleme

Eşiyle beraber restorandan çıkan Erdem'in kullandığı lüks araç dikkati çekti

WASHINGTON (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari eski futbolcu Arif Erdem, ABD'de görüntülendi.

TRT Haber tarafından görüntülenen Erdem'in, eşiyle beraber bir restorandan çıkarak yeni olduğu anlaşılan lüks bir araçla uzaklaşması dikkati çekti.

Örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuz'da eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.

Türkiye'den beraberinde götürdüğü paralarla önce Yunanistan'a geçen Erdem, daha sonra ABD'ye yerleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanmasına" ilişkin, daha önce Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılan soruşturma kapsamında, Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında da "FETÖ üyesi oldukları" gerekçesiyle gözaltı kararı alınmıştı.

28 Mart 2017’de dönemin Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de yönetim kurulunun eski futbolcular Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü, kulüpten ihraç ettiklerini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Adana'da orman yangını - 2 (Yeniden)Adana'da orman yangını - 2 (Yeniden)
Adana’da orman yangını kontrol altına alındıAdana’da orman yangını kontrol altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arif Erdem FETÖ Hakan Şükür

En Çok Okunan Haberler

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

AK Partili milletvekilinin beli kırıldı!

AK Partili milletvekilinin beli kırıldı!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasından ‘Gelmesin 24 Ocak’ paylaşımı

Ailesinin paylaşımı yürek dağladı!

Arkasında Prens Selman'ın olduğu iddia edilmişti! Amazonun kurucusunun hacklenmesi olayında yeni gelişme

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Giresun'da korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.