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FETÖ firarisi Ergenekon savcısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:30 | Son Güncelleme

FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Ergenekon davasının firari savcısı Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Ergenekon davasının firari savcısı Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul'da yakalandı.

HSK'nın kararıyla meslekten ihraç edilen, Ergenekon davasına da bakan aynı zaman da ''suç uydurmak'', ''görevi kötüye kullanmak'' kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nce kırmızı bülten çıkarılan ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan eski firari savcı Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul Esenyurt ilçesinde bulunan özel bir sitede yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 aydır yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin önce kullandığı aracın tespit edildiği, ardından yapılan takipler neticesinden Esenyurt'taki 2 bin 300 konutlu özel bir sitedeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Firari savcı Dalkuş'un İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edileceği öğrenildi.

Ayrıca şahsın yakalandığı adreste yapılan aramalar sonucunda saklanmasına yardım eden kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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