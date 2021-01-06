HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ firarisi eski 2 emniyet müdürü gaybubet evinde yakalandı

FETÖ firarisi eski 2 emniyet müdürü gaybubet evinde yakalandı

06.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da hakkında yakalama kararı bulunan 2 eski emniyet müdürü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinden eski 1.

Ankara’da hakkında yakalama kararı bulunan 2 eski emniyet müdürü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinden eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü A.D.’nin örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Merkez Emniyet Müdürlüğü yapmış eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü İ.E. ise polis ekiplerinin geldiğini fark edince 4. katta bulunan evin balkonundan bir ağaca tutunarak aşağı atlayıp kaçmaya çalıştı. İ.E., kovalamaca neticesi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlının yakalanmamak amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri tespit edildi. Dairenin de FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan tutuklu bulunan eski bir albaya olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyale el koyuldu.
Zanlıların örgüt tarafından emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak kodlandıkları ve her ikisinin de ByLock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısının kazdığı çukur böyle görüntülendiBiri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısının kazdığı çukur böyle görüntülendi
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme
1/

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Yeni bekçi alımı 2021.. Polis Akademisi 400 mahalle/çarşı bekçi alımı sınav tarihi ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı sınavı yaklaşıyor!

Hrant Dink davasında tutuklama kararı!

Hrant Dink davasında tutuklama kararı!

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021... ÖSYM,16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak?

İzmir'deki korkunç olayla ilgili yeni gelişme: Eşiyle tartışıp, balkondan atlamış

Eşiyle tartışıp, balkondan atlamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.