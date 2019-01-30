HABER

FETÖ firarisi eski başsavcı vekilinin kardeşinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:19 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Fikret Seçen’in kardeşi avukat Faruk Seçen’in, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Fikret Seçen’in kardeşi avukat Faruk Seçen’in, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, itirafçı olan Seçen’in örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini isterken verilecek cezada etkin pişmanlık hükümlerince indirime gidilmesini talep etti.
Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunan ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından meslekten ihraç edilen Fikret Seçen’in kardeşi avukat Faruk Seçen’in ’’terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Faruk Seçen ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, örgütün haberleşme programı olan ByLock programını kullandığı tespit edilen Faruk Seçen’in, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’da hesap açarak 100 bin lira para yatırdığı kaydedildi. Mütalaada, sanık Faruk Seçen’in etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istediği ve bu kapsamında örgüt aleyhine bilgiler verdiği kaydedildi. Sanık Seçen’in, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, verilecek cezada etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında indirime gidilmesini talep etti.
Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Seçen ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmaları hazırlaması için süre verdi. Seçen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, adli kontrol kapsamında uygulanan karakola imza atma şartının ise kaldırılmasını hükmederek duruşmayı erteledi.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kazaDakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza
Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştıYeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! Dakikalarca sıkıştığı araçtan kurtarılmayı bekledi!

Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza

Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.