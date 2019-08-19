FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gaybubet evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fatih İnalkaç'ın, örgütün Keçiören'deki gaybubet evinde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda Fatih İnalkaç, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede İnalkaç'ın 3 farklı hat üzerinden örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakından dolayı KHK ile kapatılan 'Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı belirlenen İnalkaç'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde EGM Eğitim Daire Başkanlığı, Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı kadrolarında görev yaptığı, ayrıca aralarında A.B.D.'ninde olduğu yaklaşık 40 farklı ülkede yurt dışı görevinde bulunduğu bildirildi. İnalkaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

