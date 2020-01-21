HABER
  4. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Başka bir davada tutuklu olan sanığa, "Ergenekon"da yargılanan Veli Küçük, Sami Hoştan ve Doğu Perinçek'in aleyhine beyanda bulunmasını teklif eden Öz hakkında, 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

İSTANBUL (AA) - FETÖ firarisi dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında, başka suçtan tutuklu olan sanığa, Ergenekon davasında yargılanan bazı sanıkların aleyhine beyanda bulunmasını teklif ettiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Taner Büber müşteki, Zekeriya Öz ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşu, amacı, istihbarat ağı ve illegal yapılanması, haberleşmede kullandığı yöntemler, mali ve hiyerarşik yapısı ile yargı ayağındaki faaliyetleri anlatıldı.

İddianamede, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir davada yargılanan müşteki Taner Büber'in 2008'de tutuklu olarak duruşma için Beşiktaş'taki adliyeye götürüldüğü, bu sırada FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün müştekiyi jandarma görevlileri aracılığıyla odasına getirttiği anlatıldı.

Şüpheli Öz'ün müşteki Büber'e "Dosyanı biliyoruz, tahliye olabilmen için uygun bir dosya, sen bize yardımcı ol, biz de tahliyen için yardımcı olalım" dediği ifade edilen iddianamede, Öz'ün müştekiden, Ergenekon davasında yargılanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve Sami Hoştan aleyhinde beyanlarda bulunmasını, Tarık Ümit'in bu kişilerce öldürüldüğünü söylemesini ve Doğu Perinçek aleyhinde ne biliyorsa anlatmasını istediği kaydedildi.

- ''Sen bu kafayla daha çok cezaevinde kalırsın''

İddianamede, müştekinin bu teklifi reddetmesi üzerine Öz'ün "Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde" şeklinde sözler sarfettiği dile getirilerek, Öz'ün FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında örgütün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak hareket ettiği, mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemde bulunduğu vurgulandı.

Şüpheli Zekeriya Öz'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Öz ile ilgili kovuşturma yapılmak üzerine son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi için Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamenin kabul edilmesi ve son soruşturmanın açılmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Öz, suç tarihinde birinci sınıf olduğu için Yargıtay'da yargılanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandıHalı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı
Halep’ten kaçan siviller hayatta kalmaya çalışıyorHalep’ten kaçan siviller hayatta kalmaya çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması şüpheli zekeriya öz Taner Büber

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Meral Akşener'den erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Bursa'da yangın! Yaşlı adam yanarak can verdi

Bursa'da yangın! Yaşlı adam yanarak can verdi

Batı Akdeniz'de kuş popülasyonu yüzde 26 artarak 739 bin 142 oldu

Sevindiren haber! Yüzde 26 arttı

Kocaeli'de Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası! Bıçakla saldırdı

Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası! Bıçakla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.