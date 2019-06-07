HABER

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, saklandığı çalılıkların arasında yakalandı.

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016'da görevinden ihraç edilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M.O'nun Çayıralan ilçesi Fahralı köyüne akrabalarına bayram ziyaretine geldiğini öğrenen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Köyde arama yapan jandarma, zanlıyı dere kenarında çalılıklar arasında saklanırken yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Muğla'da orman yangınıMuğla'da orman yangını
Binali Yıldırım, cuma namazını Balıklıgöl’de kıldıBinali Yıldırım, cuma namazını Balıklıgöl’de kıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

Yüzyıllardır ayakta! Gören hayran kalıyor

Yüzyıllardır ayakta! Tarihe kafa tutuyor

Bartın'da faciadan dönüldü

Bartın'da faciadan dönüldü

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.