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FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı

11.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa’da aranan FETÖ firarisi operasyon ile evindeki gizli bölmede yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T.

Şanlıurfa’da aranan FETÖ firarisi operasyon ile evindeki gizli bölmede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadını ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölge içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı

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