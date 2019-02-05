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FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün davası başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün davasına başlandı.

FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün davasına başlandı. Gerçekleşen davada Şükür yaptığı savunmada, “Ben FETÖ mensubu olan kişiye para vermem. FETÖ mensubu benden para isteyemez” dedi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016’da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Selmet Şükür ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür ve avukatları katıldı.

“Ben FETÖ mensubu olan kişiye para vermem”
Selmet Şükür yaptığı savunmada, “FETÖ üyesi değilim. Nasıl böyle bir işin içine düştüm gece gündüz düşünüyorum. Ben bir inşaat yaptım. Bu inşaatı ben yaptırdım Hakan Şükür yaptırmadı. Ben onun inşaat işlerini takip etmiyorum. İNELSAN benim evimin arkasındadır. Oradan kimseyi tanımam ve iş yapmadım. Sadece bir inşaat yaptırdım, ikincisini yaptırırken soruşturmalar neticesinde bu ikinci inşaat bitmedi. Hakan Şükür’ün menejerliğini yaptım. Transferliğini yaptırdım. 50 yıllık esnafım ve gelirim bundandır. Son 10 yıldır bu yana Hakan Şükür’den para istemedim. Hakan Şükür’ün inşaat işlerini takip etmem. Murat Can diye birini tanımıyorum. Beni Sakarya’da çok sayıda kişi tanır ve sever. Tanıyanlar bende para ister, yardım ister. Bu ismi söylenen kişi de onlardan biri olabilir. Ben FETÖ mensubu olan kişiye para vermem. FETÖ mensubu benden para isteyemez. Ben hayatım boyunca karakol, hakim görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” dedi.
Sanık Şükür ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın kardeşi E.Ş.’nin tanık olarak dinlenilmesine, sanığın yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü’nden istenmesine ve sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

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