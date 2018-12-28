FETÖ firarisi, havaalanında yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nFET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda yakalama karar\u0131 ile aran\u0131rken, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan \u0130stanbul Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na gelince g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Mehmet Ali Sar\u0131,\u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNER\u0130zinsiz yatak odas\u0131na girince...K\u0131r\u015fehir'de k\u0131sa d\u00f6nem erler yemin ettiSanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Varank: Milli mikroi\u015flemci '\u00c7ak\u0131l' geliyor
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