FETÖ firarisi jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalandı

Mardin’de FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma suçundan polis memurluğundan 2016 yılında ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan polis memurluğundan 2016 yılında ihraç edilen, hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası olan ve firari olarak aranan M.Ö. isimli zanlının Artuklu ilçesi Nur Mahallesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı. JASAT ekiplerince takibe alınan zanlının tüm hareketleri takip edilerek evine operasyon düzenlendi. Evde yakalanan zanlının gözaltına altına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

