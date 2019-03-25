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FETÖ firarisi kadın Bulgaristan’a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

Bulgaristan’a kaçmak isterken yakalanan FETÖ firarisi kadın, Bolu’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ByBock kullanıcısı ev hanımı Sümeyra Dağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ firarisi kadın Bulgaristan’a kaçarken yakalandı

Bulgaristan’a kaçmak isterken yakalanan FETÖ firarisi kadın, Bolu’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ByBock kullanıcısı ev hanımı Sümeyra Dağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 1 yıldır aranan firari FETÖ’cü kadın Dağ, dini nikahlı eşiyle birlikte Edirne’den Bulgaristan’a kaçmak istediği sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Sümeyra Dağ, Bolu’ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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