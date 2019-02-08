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FETÖ firarisi Kanter'in takımıyla yollarının ayrıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 00:53 | Son Güncelleme

Spor kanalı ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski, New York Knicks'in, basketbolcu Enes Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu

New York Knicks basketbol takımının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen NBA basketbolcusu Enes Kanter ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Spor kanalı ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York Knicks'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.

Son günlerde ABD basınına FETÖ yanlısı açıklamalarda bulunan ve Türkiye'yi karalayan Kanter, takımının son 8 maçının 6'sının kadrosunda da yer almadı.

Spor kulislerinde, Kanter'in takımında düşük performans sergilediği de konuşuluyordu.

- Kanter hakkında kırmızı bülten talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.

FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enes Kanter New York Knicks

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