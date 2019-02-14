FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan A.A'nın kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, Safranbolu ilçesindeki adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

