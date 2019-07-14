HABER

FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.H.U'nun merkeze bağlı Edikli beldesinde bulduğunu belirledi.

Ekiplerin kırsalda yaptığı çalışmada şüpheli H.H.U. Karadağ mevkisinde saklandığı konteyner evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Ege Üniversitesi A Plus Üniversite olduEge Üniversitesi A Plus Üniversite oldu
İstanbul'da organ satışı yapmak isteyen yabancılara operasyon İstanbul'da organ satışı yapmak isteyen yabancılara operasyon 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ firari konteyner ev Niğde operasyon

En Çok Okunan Haberler

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Adana'da kaçak içki operasyonu

Bir haftada 4 kişi ölmüştü! Operasyon düzenlendi

Hatay'daki şüpheli paketten kadın çantası çıktı

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi! Cadde trafiğe kapatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.