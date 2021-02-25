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FETÖ firarisi öğretmen kadın sahte kimlikle yakalandı

25.02.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, yapılan titiz çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, yapılan titiz çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalandı. Adı geçen kişinin saklandığı yerin tespit edildiğinin anlaması üzerine araç ile kaçmaya çalıştığı sırada TEM ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı öğrenildi.
Özlem Y. isimli kadının darbe girişimi sonrası kamu görevinden ihraç edildiği ve bu güne kadar akrabası adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ileri sürüldü. Yakalanan kişi Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı. Savcılıkta işlemlerinin tamamlanmasının ardından kadın Burhaniye Cezaevine gönderildi.

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