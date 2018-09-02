FETÖ firarisi sanatçı, elebaşı Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda tutuklanan sanığın cep telefonunda firari şarkıcı Gökmen Ürü'nün örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yaptığı görüntülü görüşme tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammet Ayhan Turan'ın el konulan cep telefonunda ilginç verilere ulaşıldı.

Telefonda bulunan bir videoda Mardin Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan ve firari şarkıcı Gökmen Ürü'nün, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüntülü telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Savcılık kayıtlarına da geçen görüntülerde, 15 Temmuz öncesi yapıldığı tahmin edilen görüşmede firari zanlı Gökmen Ürü, elebaşı Gülen'e bağlılık ifade eden sözler sarf ediyor ve örgüte yönelik operasyonları eleştiriyor.

Fetullah Gülen'in de konuşmasının bulunduğu görüntülerde, Gökmen Ürü, izin isteyerek yeni bestelediği şarkısını söylüyor.