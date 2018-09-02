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FETÖ firarisi sanatçı, elebaşı Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

İzmir'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan Muhammet Ayhan Turan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, firari şarkıcı Gökmen Ürü'nün örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e görüntülü görüşme yoluyla yeni bestelediği şarkısını dinlettiği tespit edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda tutuklanan sanığın cep telefonunda firari şarkıcı Gökmen Ürü'nün örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yaptığı görüntülü görüşme tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammet Ayhan Turan'ın el konulan cep telefonunda ilginç verilere ulaşıldı.

Telefonda bulunan bir videoda Mardin Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan ve firari şarkıcı Gökmen Ürü'nün, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüntülü telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Savcılık kayıtlarına da geçen görüntülerde, 15 Temmuz öncesi yapıldığı tahmin edilen görüşmede firari zanlı Gökmen Ürü, elebaşı Gülen'e bağlılık ifade eden sözler sarf ediyor ve örgüte yönelik operasyonları eleştiriyor.

Fetullah Gülen'in de konuşmasının bulunduğu görüntülerde, Gökmen Ürü, izin isteyerek yeni bestelediği şarkısını söylüyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Gökmen Ürü hakkında 1 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmış, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ürü'nün bulunabileceği adreslere operasyon düzenlenmişti.

Ürü'nün İstanbul'daki evinde yapılan aramada, FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter imzalı ayakkabı ele geçirilmişti. Ürü'nün darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı da öne sürülmüştü.

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