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 FETÖ firarisi savcı böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

İSTANBULda jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş, Esenyurt’ta saklandığı evde yakalandı. Firarinin şüphelenmesini ve kaçmasını önlemek için, onun  oturduğu  siteye yerleşen Jandarma ekipleri, site çalışanlarının kıyafetlerini giydi, sürekli kılık değiştiren şüpheliyi yakın takiple gözaltına aldı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBULda jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş, Esenyurt’ta saklandığı evde yakalandı. Firarinin şüphelenmesini ve kaçmasını önlemek için, onun oturduğu siteye yerleşen Jandarma ekipleri, site çalışanlarının kıyafetlerini giydi, sürekli kılık değiştiren şüpheliyi yakın takiple gözaltına aldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mehmet Murat Dalkuş, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Kumpas davalarından “Ergenekon” davasına bakan eski hakim ve savcılardan “suç uydurmak, görevi kötüye kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından Yargıtay 8.Ceza Dairesi ve İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği taraflarından yargılandığı davalarda hakkında kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş'un 3 yıldır sürekli adres değiştirdiğini belirledi. Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar neticesinde firari FETÖ’cünün, ikamet ettiği Esenyurt'taki site ve kullandığı aracı belirledi. Firarinin şüphelenmesini ve kaçmasını önlemek için ikamet ettiği siteye yerleşen Jandarma ekipleri, site çalışanlarının kıyafetlerini giyerek sürekli kılık değiştiren şüpheliyi yakın takibe aldı. Burada takibe devam eden Jandarma ekipleri, kimliği kesinlik kazanan şüphelinin illegal yollardan yurtdışına kaçmasına engel olmak için operasyon düğmesine bastı ve firariyi kıskıvrak yakaladı. Firari FETÖ’cü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

(FOTOĞRAF)

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