FETÖ firarisi Zekeriya Öz’ün 10 milyon dolarlık hesap hareketleri ortaya çıktı

Görev yaptığı süre boyunca adı sürekli şaibeli soruşturmalarla anılan ve son olarak 17-25 Aralık soruşturmasıyla gündeme gelen FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün, savcı olduğu dönemdeki mal varlığı ve banka hesaplarındaki hareketleri incelendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılacağını öğrenince yurt dışına kaçan ve yurt dışında oldukça lüks bir yaşam sürdüğü bilinen Öz’ün hesaplarındaki hareketlilik dikkat çekti.

YATIRIM HESABINDA 10 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE PARA AKIŞI

Yapılan incelmelerde, Öz’ün yatırım hesabına 17-25 Aralık operasyonlarından 7 ay önce 57 bin dolar, 17 Aralık operasyonundan bir gün önce 800 bin liralık dolar, 25 Aralık operasyonundan bir gün önce de 850 bin liralık dolar satın aldığı belirlendi. Bu hesaptaki hareketliliğin 18 ay boyunca devam ettiği ve 10 milyon doların üzerinde para akışı olduğu görüldü. Öz’ün mal varlığı ile ilgili yapılan incelemede ise Bursa’da eşinin üzerine 3 kendi üzerine bir olmak üzere olmada 4 evi bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde ayrıca, FETÖ firarisi Öz’ün görevden alınmasından 1 ay kadar önce hesabını boşalttığı öğrenildi.