HABER

FETÖ firarisine yardım etmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 19:34 | Son Güncelleme

YUNAN Gümrüğü'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.Y.'ye götürdükleri valiz ile yakanan ve sevk edildikleri adliyede serbest bırakılan Türk feribot kaptanı S.G., gemici A.A.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA) YUNAN Gümrüğü'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.Y.'ye götürdükleri valiz ile yakanan ve sevk edildikleri adliyede serbest bırakılan Türk feribot kaptanı S.G., gemici A.A. bu defa döndükleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis, iki şüpheliye valizi verdiği belirlenen H.Y.'nin ağabeyi K.,Y.'yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y, tutuklanırken, diğer 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen 21 Aralık'ta Bodrum-Kos seferini yapan feribotun Türk kaptanı S.G. ve gemici A.A., Yunan Gümrüğü'nde yanlarındaki valizde sahte pasaport ve kaşe ve mühürlerle yakalandı. Yunan makamları tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katan S.G., buradaki ifadesinde iddiaya göre, valizi kendisine 20 yıldır tanıdığı arkadaşı K.Y.'nin Atina'dan kendisini karşılamaya gelecek olan ağabeyine H.Y.'ye teslim edilmek üzere verildiğini ve içerisinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Gemici A.A. da kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan iki şüpheli, dün yine feribotla Bodrum'a döndü. Kaptan S.G. ve gemici A.A., bu defa Bodrum Limanı'nda Türk polisi tarafından gözaltına alındı. Kaptan S.G., burada da Yunanistan'daki ifadesinin aynısını tekrarladı. Bunun üzerine polis, kaptan S.G.'ye valizi verdiği ileri sürülen K.Y.'yi de evinde yakalayıp, gözaltına aldı. K.Y.'nin sorgusundan valizi Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kardeşi H.Y.'ye gönderdiği ortaya çıktı. K.Y.'nin gönderdiği ve Yunan polisince el konulan valizde sahte asaport, kaşe ve mühürlerin yanı sıra kardeşi H.Y.'ye ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 hard disk, 1 cep telefonu olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan S.G., A.A. ve K.Y., FETÖ / PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmeye çalışmak suçundan bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Y., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Kayıp belediye işçisini iş arkadaşı öldürmüşKayıp belediye işçisini iş arkadaşı öldürmüş
Kamyonet arkasında tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptılarKamyonet arkasında tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Google'da en çok bunları aradık

Google'da en çok bunları aradık

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.