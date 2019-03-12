HABER

FETÖ fişleme için özel USB bellek programı yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün mahrem imamı M.T., fişledikleri askeri personele ait bilgilerin ele geçirilmemesi için özel USB bellek programı hazırlandığını itiraf etti.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün mahrem imamı M.T., fişledikleri askeri personele ait bilgilerin ele geçirilmemesi için özel USB bellek programı hazırlandığını itiraf etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı yönünde İl Emniyet Müdürleri ekiplerince FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün mahrem imamlarından olduğu tespit edilen M.T., etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. M.T., irtibat halinde olduğu askerlerin fişlendiğini ve onlara ait bilgilerin saklanması amacıyla örgüt içinde bulunan bilişim uzmanlarınca özel USB bellek programının hazırlandığını itiraf etti. Ordu içindeki örgüte mensup askerler sayesinde çok sayıda askeri fişlediklerini ve kendisinin de 80’e yakın asker hakkında bilgi topladığını belirten M.T., "Fişleme kayıtlarında aile bilgileri, zaafları, örgüte yakınlığı, kontrol altında tutulması gereken kişi olup olmadığı gibi kısacası o kişinin tüm mahrem bilgileri bulunurdu. Böylece tüm askerlerin mahrem bilgileri, FETÖ tarafından TSK'ya yerleştirilen askeri personel vasıtasıyla örgütün bilgi havuzunda kayıt altına alınırdı" dedi.
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ
Askerlerin fişlenmesine yönelik detayları da anlatan M.T., "Fişlemede kullanılan şifreli USB bellek, örgüt üyesi bilişim uzmanlarınca özel olarak tasarlanmıştı. Bellek, bilgisayar açılmadan önce cihaza takılır. Sonra USB belleğe işletim sisteminden başlatma komutu verilir. Akabinde bilgisayarın USB bellekteki windowsu görerek başlaması sağlanır. Böylece işlem yapılan bilgisayardan imaj alma işlemi yapıldığında harddiskte yapılan işlem ve içeriğe ilişkin veri kaydını bulmak mümkün olmaz, çünkü bilgisayar açılırken içerisindeki harddiski görmez. USB, belleği depolama birimi olarak algılar" ifadelerini kullandı.
KUMPAS VE ŞANTAJ AMAÇLI KULLANILMIŞ
Fişlemelerin kumpas ve şantaj amaçlı kullanıldığını itiraf eden M.T., "Kaydedilen bilgiler mahrem imamlara verilmezdi. Fişlemeler kaydedilirken, excell listesinde müdür, müdür yardımcısı, hususi imam, öğrencinin ismi, kayıt tarihi ile açık veya kapalı sekmesi, açıklamalar bölümü yer alırdı. Herkes tarafından bilinen bir bilgiyse 'açık' olarak kaydedilir. Gizli ve mahrem bilgilerse 'kapalı' olarak kaydedilirdi. FETÖ'den kopmak isteyen kişiler olursa işte o mahrem bilgiler gün yüzüne çıkartılıyordu. Bu fişlemeler, örgüt tarafından gerektiğinde kumpas ve şantaj için kullanılıyordu" dedi. Örgüt mensubu bilişim uzmanları tarafından yapılan özel USB belleğin şifresini ise sadece örgütte ‘müdür yardımcıları’ olarak adlandırılan mahrem imamlardan sorumlu kişinin bildiğini söyleyen M.T., fişlenmenin ise kağıda yazılan notlarla müdür yardımcılarına ulaştırıldığını belirtti.

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın defnedildiÇapa makinesine sıkışarak ölen kadın defnedildi
FETÖ'den yargılanan iş adamına etkin pişmanlık indirimiFETÖ'den yargılanan iş adamına etkin pişmanlık indirimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.