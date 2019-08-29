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"FETÖ hesaplarınızı kullanıyor" diyerek dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

KENDİSİNİ polis olarak tanıtıp aradığı kişilerin hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını iddia ederek dolandıran şüpheli, Güngören'de banka şubesinden para çektiği sırada yakalandı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - KENDİSİNİ polis olarak tanıtıp aradığı kişilerin hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını iddia ederek dolandıran şüpheli, Güngören'de banka şubesinden para çektiği sırada yakalandı. Operasyonun devamında gözaltına alınan kişiyle birlikte hareket ettiği belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı. Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, aradıkları vatandaşlara hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını belirterek soruşturma bitene kadar paraları verdikleri hesap numaralarına yollamalarını istedi. Dolandırıcılara inanan vatandaşlar paralarını yolladı. Daha sonra dolandırıldığını fark edenler Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. BANKADAN ŞÜPHELİYE ULAŞILDI Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda paraların yatırıldığı şüphelinin paraları bir bankanın Güngören'de bulunan şubesinden çekildiğini belirleyerek İstanbul Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri paraları çeken kişinin Yusuf D. (21) olduğunu tespit ederek takibe aldı. BANKAYA OPERASYON Polis ekipleri, Yusuf D.'yi 29 Temmuz'da Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine para çekmek için geldiği sırada gözaltına alındı. Yusuf D.'nin çekmek üzere olduğu 13 bin liraya bloke koydurdu. BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI KİŞİLERİ POLİSE BİLDİRDİ Yusuf D. ifadesinde birlikte hareket ettiği Kadir Y. (19), Burak Emin A. (18), Cuma Ç. (38) ve Berhan K. (23)'nin isimlerini polis ekiplerine verdi. Düzenlenen operasyonda 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, hesap hareketlerini gösterir belgeler, cep telefonu, SİM kartlar ve 2 bin 200 Dolar ile bin 200 lira ele geçirdi. POLİSİN BABASINI BİLE FETÖ İDDİASIYLA DOLANDIRMIŞLAR Polis, Yusuf D., ve arkadaşlarının 24 Temmuz'da da İzmir'de meydana gelen 'Nitelikli Dolandırıcılık' konusundan arandığını, İstanbul'da bulunan aynı bankadan para çektiklerini tespit etti. Öte yandan şüphelilerin Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polisin babasını da FETÖ bahanesiyle korkutarak dolandırdıkları ortaya çıktı. 5 KİŞİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf D., Kadir Y., Burak Emin A., Cuma Ç. ve Berhan K. 1 Ağustos'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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