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FETÖ hükümlüsü ağabeyden aynı suçtan yargılanan kardeşine, 'çözülmeyin' mektubu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

ADANA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) kapsamında aldığı ceza nedeniyle hapiste bulunan mahrem imam Ercan K.'nin, aynı suçtan başka cezaevinde yatan kardeşi Ahmet K.'ye postalanması için verdiği, 'örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek' için talimatlar yazdığı mektup ele geçirildi.

ADANA, (DHA) - ADANA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) kapsamında aldığı ceza nedeniyle hapiste bulunan mahrem imam Ercan K.'nin, aynı suçtan başka cezaevinde yatan kardeşi Ahmet K.'ye postalanması için verdiği, 'örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek' için talimatlar yazdığı mektup ele geçirildi.
Emniyet mahrem imamı olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan Ercan K.'nin tutulduğu Kozan Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'örgütteki çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek' için yazdığı mektup ele geçirildi. FETÖ/PDY suçlamasıyla yargılanan ve Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan kardeşi Ahmet K.'ye, yazdığı belirlenen mektupta, örgütsel bağlılığı sağlamlaştırmak amacıyla 'örgüt üyesi olan şahısların cezaevlerinden çıkacağını ve sabredilmesi gerektiğini' yazdığı ortaya çıktı.
Hakkında soruşturma başlatılan Ercan K. ile ilgili, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. FETÖ hükümlüsü Ercan K., Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

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