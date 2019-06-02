FETÖ hükümlüsü dernek başkanı tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal Lostar, Balıkesir Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ adına faaliyet yürüterek, usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal Lostar, bugün yapılan operasyonla saklandığı Yalova’daki adreste yakalandı. Hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lostar, Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Lostar, Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan Lostar’ın saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen biri Yalova'da polis memuru olan 2 şüpheli hakkında da, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan soruşturma açıldı.

