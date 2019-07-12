FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Manisa'da yakalandı

MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hüküm giyen eski emniyet müdürü Ali Coşkun, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana'da görevliyken ihraç edilen ve yargılandığı davadan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 3. sınıf emniyet müdürü Ali Coşkun'un, Alaşehir ilçesinde olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı.

Coşkun, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

