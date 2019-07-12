FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Manisa'da yakalandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY davasında hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü Ali Coşkun yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana'da görevliyken meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü Ali Coşkun'un, Alaşehir ilçesinde olduğu tespit edildi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Coşkun'un kaldığı İstasyon Mahallesi'ndeki eve dün gece operasyon düzenledi. Coşkun, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Coşkun, cezaevine gönderildi.

