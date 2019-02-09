FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamacayla yakalandı

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda uygulama yaparken şüpheli buldukları bir kişiyi durdurarak kimliğini kontrol etti.
Polis, veriliş tarihi 2009 olarak gözüken H.K. adına düzenlenmiş kimliğin hiç yıpranmamış olmasından şüphelendi.
Bu durumu fark eden şüpheli, yaya olarak Mirzaçelebi Mahallesi ara sokaklarına kaçarak izini kaybettirmek istedi.
Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser Soner Olgun olduğu belirlendi.
Olgun, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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