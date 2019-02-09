HABER

FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamacayla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Adana "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser, kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda uygulama yaparken şüpheli buldukları bir kişiyi durdurarak kimliğini kontrol etti.

Polis, veriliş tarihi 2009 olarak gözüken H.K. adına düzenlenmiş kimliğin hiç yıpranmamış olmasından şüphelendi.

Bu durumu fark eden şüpheli, yaya olarak Mirzaçelebi Mahallesi ara sokaklarına kaçarak izini kaybettirmek istedi.

Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser Soner Olgun olduğu belirlendi.

Olgun, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Sosyal medyada Şubat ayının liderleri belli olduSosyal medyada Şubat ayının liderleri belli oldu
Başkan adayı Arısoy, ‘Söz Sizde’ toplantısında vatandaşa kulak verdiBaşkan adayı Arısoy, ‘Söz Sizde’ toplantısında vatandaşa kulak verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana eski komiser yardımcısı FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Cinsel istismara uğrayan çocuğun günlüğünde korku dolu satırlar!

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.