FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Hasan Y., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Y.’nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyondan hükümlü Hasan Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Hasan Y., cezaevine teslim edildi.

