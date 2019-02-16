FETÖ hükümlüsü, terhisine 2 gün kala gözaltına alındı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- KONYA'da yargılandığı FETÖ/PDY davasında 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.D., kısa dönem askerlik görevini yaptığı Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki birliğinde terhisine 2 gün kala gözaltına alındı.
Konya’da, geçen yıl FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan M.D.,1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. M.D., Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada, 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan M.D., Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kısa dönem askerliğini yaparken, terhisine 2 gün kala gözaltına alındı.
M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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