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FETÖ hükümlüsü yol kontrolünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.

DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (53), jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
İlçeye bağlı Böcekli beldesi girişinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçtakilerden M.Ç.'nin Osmaniye 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, bu cezanın da Yargıtay tarafından onandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ç., tutuklanarak Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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