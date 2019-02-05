FETÖ iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan komutana adam öldürmekten ceza

Bursa’nın Gemlik ilçesine askerinin kafasına miğferle vurarak ölümüne sebep olan komutan hakkında karar verildi. Hakkında FETÖ üyeliğinden de yakalama kararı çıkarılan komutan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şehit Er Gökhan Kılıç’ın eşi karardan sonra mahkeme salonunun kapısında baygınlık geçirdi.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Astsubay Başçavuş Osman Hancı vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç’ın (20) nöbet sırasında telefonla konuştuğunu gördü. Hancı Kılıç’ın başına miğferle vurdu ve Kılıç birkaç saat sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, ameliyata alınsa da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Soruşturma kapsamında Kılıç’ın başına miğferle vurup, ölümüne neden olduğu öne sürülen Astsubay Başçavuş Osman Hancı, gözaltına alındı. Hancı, ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Osman Hancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ’ölüme sebep olmak’ suçundan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Osman Hancı hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti karardan önce Hancı’nın son sözlerini sordu. Hancı son sözlerinde, "Ben başkasının yerine nöbet tutarken buraya düştüm. Keşke bir kamera olsaydı da her şeyi çekseydi. Ben kimseye vurmadım. Suçu işlemedim. Vicdanım rahat" ifadelerini kullandı.

Son sözün ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Heyet sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek, Hancı’ya Askeri Ceza Kanunu 118/4 maddesi gereğince 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet verilen cezaya takdir indirimi yaparak sanığın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kararın ardından davayı ilk günden bu yana takip eden Şehit Er Gökhan Kılıç’ın eşi Belma Kılıç sinir krizleri geçirdi. Genç kız 3 aylık evliyken kaybettiği eşinin katil zanlısına verilen cezayı az bulurken, zanlı hakkında aynı zamanda geçen günlerde FETÖ soruşturması çerçevesinde yakalama kararı çıkarıldığını hatırlatarak, "Benim kocamı öldüren bir terörist ve bu teröriste 8 yıl mı ceza verildi" diye isyan etti.

Şehit Er Kılıç’ın babası Halis Kılıç da adliye çıkışında yetkililere seslenerek, "Terörle suçlanan bir kişi bir askeri öldürüyor ve 8 yıl hapis cezası alıyor. Bu duruma bir el atın, böyle bir kanun, böyle bir adalet yok" dedi.

