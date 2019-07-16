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"FETÖ ihaneti bertaraf olmuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "FETÖ ihaneti bertaraf olmuştur. Şimdi fikir ve eylem planında, mesaimizi daha iyi bir gelecek için harcamalıyız" - "Bir daha benzer süreçler ve ihanetler yaşamama adına sağduyulu, sağlıklı ve ferasetli bir yaklaşımı güçlendirmeliyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "FETÖ ihaneti bertaraf olmuştur. Şimdi fikir ve eylem planında, mesaimizi daha iyi bir gelecek için harcamalıyız. Bir daha benzer süreçler ve ihanetler yaşamama adına sağduyulu, sağlıklı ve ferasetli bir yaklaşımı güçlendirmeliyiz." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneğince düzenlenen "3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"nun açılışına katıldı. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin maruz kaldığı büyük ihanet karşısında aziz milletin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümü olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016'da, kirli dünyasını İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi olan FETÖ'nün vatana, birliğe, kardeşliğe, istiklal ve istikbale kastettiğini belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Bugün açıkça ortaya çıkmıştır ki ihanet şebekesi FETÖ, insanlarımızın samimi dini duygularını, Allah ve peygamber tasavvurunu, İslami kavramları, insani ve vicdani değerleri tahrip ve istismar ederek kirli ve karanlık emellerine alet etmiştir. Nitekim tarihten günümüze bütün istismarcılar, gizli ve kirli emeller içerisinde olmuşlardır, gizli gündemleri ve bağlantıları vardır, iki yüzlü davranırlar, yalan söylerler, ihanet ederler. Dinin kavram ve ilkelerini kullanarak, insanların samimiyetini suistimal ederler. Ama yakından bakıldığında onların bozguncu ve ifsatçı birer terör örgütü oldukları hemen fark edilecektir. Nitekim FETÖ, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab gibi terör örgütleri, bunun en açık örnekleridir."

- "Mesaimizi daha iyi bir gelecek için harcamalıyız"

İnancı ve değerleri menfaatlerine alet edenlere, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı hep beraber daha dikkatli olmak gerektiğini aktaran Erbaş, "FETÖ ihaneti bertaraf olmuştur. Şimdi fikir ve eylem planında, mesaimizi daha iyi bir gelecek için harcamalıyız. Bir daha benzer süreçler ve ihanetler yaşamama adına sağduyulu, sağlıklı ve ferasetli bir yaklaşımı güçlendirmeliyiz. Din istismarı ile mücadelenin en etkin yolu, doğru dini bilginin yerleştirilmesi, Kur'an ve sünnete dayalı bir din öğretimi eğitimi, ahlak ve maneviyata dayalı bir davranış eğitimidir." diye konuştu.

Erbaş sevgi, ilgi ve doğru bir rehberlik yöntemiyle anne baba ve vatandaş olarak herkesin çocuklarını kime emanet ettiğine, onların kimlerle arkadaşlık ettiğine, vakitlerini nerede harcadıklarına, sanal dünyada hangi ağlara dahil olduklarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

- "Nesillerimizin bir daha ifsat edilmesine fırsat vermeyeceğiz"

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik de bir yandan şehit aileleri ve gaziler için ortak bir çatı olmaya, diğer yandan da 15 Temmuz ruhunu milli hafızalarda canlı tutacak, gelecek nesillere aktaracak programları ortaya koymaya ve kaynakça teşkil etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Şebik, "Bu asrın haini olan teröristbaşı FETÖ, ektiği fitne ile ailelerimizi parçaladı, kardeşi kardeşe düşman etti. Şimdi hep beraber yaraları saracak, bu oyunu bozacak ve nesillerimizin bir daha ifsat edilmesine fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ali erbaş diyanet işleri başkanı FETÖ

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