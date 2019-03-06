FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli Altuğ Müştak Berker'in tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden sahte kimlikle yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Altuğ Müştak Berker, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Berker'i ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''nitelikli cinsel saldırı'' suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin örgüt üyesi (İmam Kardeşler Grubu) olduğu, örgütün siyasi partiler ve cemaatlerle olan bağlantısını yönetenlerden olduğu, örgütün karargahında nöbet tuttuğu, örgüte kız eleman kazandırmada görevli olduğu ve örgütte turnikeye giren şahsılar arasında bulunduğu belirtildi.