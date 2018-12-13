'FETÖ ile bağlantımı kestim' diyen Uğurluel'in üst düzey üyelerle bağlantısı çıktı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklanan ve 9 yıldır örgütle irtibatı olmadığını ileri süren tarihçi yazar Talha Uğurluel'in 3 yıl öncesine kadar örgütün sözde üst düzey yöneticileri olan ve firari olarak aranan mensupları ile irtibatlı olduğu belirlendi. Uğurluel'in örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni sorgusunda, sohbet toplantılarına tarihçi yazar Talha Uğurluel'in de katıldığını söyledi. Murat Yeni'nin ifadesi sonrası Talha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Uğurluel, İstanbul'daki evinde gözaltına alınndı ve Erzincan'a getirildi. Talha Uğurluel, geçen 10 Aralık'ta çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğurluel, adliye çıkışı gazetecilerin "Sohbet toplantılarına katıldığınız doğru mu?" sorusu üzerine "Hepsi yalan" dedi. Neden gözaltına alındığı da sorulan Uğurluel, "Kudüs kitabını yazdığım için" diye cevap verdi.