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FETÖ ile korkuttukları öğretmeni 70 bin lira dolandırdılar, 7 saatte yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 17:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları öğretmen Ö.C.'yi FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olduğu bahanesiyle 70 bin lira dolandıran 2 şüpheliyi polis, 7 saatte yakaladı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları öğretmen Ö.C.'yi FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olduğu bahanesiyle 70 bin lira dolandıran 2 şüpheliyi polis, 7 saatte yakaladı. Şüphelilerin paranın bir kısmını harcadıkları belirlenirken, kalan 60 bin 600 lira ise öğretmene teslim edildi.
Öğretmen Ö.C.'yi dün öğle saatlerinde arayan kişiler, adının FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek Ö.C.'yi kandırarak, 70 bin lirasını dolandırdı. Olayı ihbar alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.C.'yi dolandıran kişileri yakalamak amacıyla özel bir ekip kurdu. Paranın teslim edildiği bölgedeki kameraları inceleyen polis, öğretmen Ö.C.'nin Yenişehir Akkoyunlu Caddesi üzerinde, araç altına parayı bıraktıktan sonra, bir kişinin araç ile gelerek parayı aldığını tespit etti. Polisin yaptığı detaylı incelemede, yakın takibe alınan aracın 7 saat süreyle Elazığ Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu belirlendi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, aracı durdurarak şüphelilerden R.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli R.A., polise verdiği bilgide Ö.C.'den aldıkları paranın dolandırıcılık olayını birlikte yaptıkları arkadaşı M.K.'da olduğunu söyledi. R.A.'nın verdiği bilgiler üzerine yeni bir çalışma başlatan polis, M.K.'yı da, Rızvanağa caddesi üzerinde yakaladı. M.K., olayı gerçekleştirdiğini kabul ederek, Ö.C.'ye ait 60 bin 600 lira paranın evinde olduğunu söylemesi üzerine polis, parayı evden alarak, Ö.C.’ye teslim etti.
Şüphelilerin yapılan sorgusunda, yine Diyarbakır'da aynı yöntemle, farklı tarihlerde toplam 70 bin 895 liranın nitelikli dolandırıcılık suretiyle çalınması olaylarının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Geriye dönük yapılan saha araştırmaları ve kamera çalışmaları sonucunda suçları tespit edilen dolandırıcı 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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