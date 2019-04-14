FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

Şüpheli M.C ifadesinde, örgüte nasıl katıldığını, bugüne kadar örgütün kendisinden neler istediğini, hangi görevlerde bulunduğunu, örgütün tedbir gibi önemli kriterleri nasıl uygulandığını detaylı olarak anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan örgüte mensup askerlerden sorumlu mahrem imamlardan M.C, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinin güvenlik zafiyetlerini ve birliğe ilişkin bazı bilgileri toplayıp örgüt içerisinde kendilerinden sorumlu kişiye verdiklerine dair beyanlarda bulundu.

İfadesinde, örgütün sürekli askeri personeller hakkında bilgi topladığını ve bu bilgileri örgüte mensup askerlerden aldığını söyleyen M.C, bir dönem sorumlu olduğu örgüte mensup askerlerin görev yaptığı Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinde çalışan herkes hakkında ayrıntılı malumat istediklerini belirtti.

Kendilerinden sorumlu kişiden temin edilen listelerdeki hiçbir bilgiyi atlamadıklarını, istenilen ''ev adresi, telefon, araba markası, renk ve plakası, mail adresi, eşi ve çocukları, namaz kılıp kılmadığı, cumaya gidip gitmediği, içki-sigara kullanıp kullanmadığı, pavyon-bar gibi yerlere gidip gitmediği, yasak ilişkisi, kimlerle arasının iyi olduğu, bir gruba mensupsa siyasi düşüncesi" gibi bütün bilgilerin bu sisteme kaydedildiğini vurguladı.

Şüpheli M.C, aldıkları tüm bilgileri birleştirerek daha sonra "müdür"e teslim ettiğini, ayrıca birliğe önemli kişiler geldiklerinde neler yaptıklarını da öğrendiklerini vurgulayarak, ''Yalova ve Körfez'den çok ele avuca sığacak bilgiler gelmezdi. Gelenlerden hatırladığım, Körfez Radar Komutanının evini yaptırırken birliğin arabasını ve bazı malzemeyi kullandığına dair bilgiler ve bir askerin onun evinin yanında askeri araçla eşya taşırken çekilmiş fotoğrafıydı. Bu bilgileri de düzenleyip ... kod adlı müdüre teslim ederdik.'' dedi.