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FETÖ imamının "gizlilik" talimatı ByLock'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan örgütün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı"nın kendisine bağlı örgüt mensubuna ByLock'tan ilettiği talimatlar ortaya çıktı - Sezayi C'nin örgüt mensubuna ByLock'tan yazdığı, "Buradaki espri parayla uğraşman, gazete falan değil, direkt teröre destek, sil her şeyi. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz olsun:)" şeklindeki ifade de dikkati çekti - Hazırlanan iddianamede, Sezayi C'nin "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor

RECEP BİLEK - Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgütün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı"nın kendisine bağlı örgüt mensubuna ByLock'tan ilettiği talimatlar ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince 5 Kasım'da Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sezayi C. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Sezayi C'nin "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Sezayi C'nin şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a 34 bin 371 kez erişim sağladığı belirtildi.

ByLock içeriklerinin yer aldığı iddianamede, içeriklerden anlaşılacağı üzere sanık Sezayi C'nin, FETÖ/PDY'de aktif görev aldığı, talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, kendisine bağlı kişilere talimatlar ilettiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Sezayi C'nin, kendisine bağlı örgüt mensubuna ByLock'tan ilettiği ve iddianamede de yer alan talimatlar şöyle:

"Eski numaranı değiştirme ama sadece ailenle görüş. Bunun dışında tekrar senin adına olmayan başka bir numara kullan. Bir daha değiştirme, çok dikkat çeker. Diğer işlerinle ilgili birisi adına hat bul, onu kullan. Sadece internet üzerinden görüş. Hat senin üzerine, wifi hattı. Makineyi de değiştir, garanti olsun. Hizmetle ilgili derneklere vs. çok girme, çok görünür olma, ihtiyaç olunan yerde bulun yeter. Bir de banka hesaplarındaki hareketliliklere hakim ol. Çağırıp sorabilirler. Makul cevapların hazır olsun. Maaşları sen dağıtma, senin elinden almasınlar. Yapacak bir şey yok, hizmetlere temkinli, tedbirli, teyakkuzda devam edeceğiz. Yazılı, zarflı bir şey olmasın. Gazetede çalışmak suç değil. Normal mailini tamamen kaldır, sil, kullanma. Kakao'yu kullanma. ByLock kullan mesela, sadece belli süre. Buradaki espri parayla uğraşman gazete falan değil, direkt teröre destek, sil her şeyi. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz olsun:)"

Sanık Sezayi C'nin, yurt içinde gaybubet yapması (gizlenmesi) gerekli örgüt mensuplarına nasıl hareket edecekleri yönünde bilgiler vermesi, Samsun ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerine avukat temin etmesi, nasıl savunma verilmesi gerektiği yönünde paylaşımları da iddianameye girdi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Samsun Samsun Bölge Avukatlar İmamı

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