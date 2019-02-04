RECEP BİLEK - Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgütün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı"nın, gözaltına alınan örgüt üyelerine avukat temin edilmesi ve nasıl savunma verilmesi gerektiği yönündeki talimatları ByLock'tan ilettiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince geçen yıl 5 Kasım'da Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki hücre evinde yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sezayi C. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sezayi C'nin "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanığın, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a 34 bin 371 kez erişim sağladığı belirtildi. ByLock içeriklerinin yer aldığı iddianamede, Sezayi C'nin FETÖ/PDY'de aktif görev aldığı, talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, kendisine bağlı kişilere talimatlar ilettiği kanaatine varıldığı anlatıldı.

Sezayi C'nin yurt içinde gaybubet yapması (gizlenmesi) gerekli örgüt mensuplarına nasıl hareket edecekleri, nasıl savunma verilmesi gerektiği yönünde ByLock'tan ilettiği paylaşımlar da iddianameye girdi. Sanığın, Samsun ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyeleri için kendisine bağlı örgüt mensubuna ByLock'tan verdiği talimatlar, iddianamede şu şekilde yer aldı: - Hocam var mı bir hareketlilik? - Avukatlar bugün gelecek oraya. Onlarla kim diyalog halinde oluyor. Önde olan esnafla görüşmeyi okulda yapsınlar. - Bizim arkadaşlar ifadeyi nasıl vereceğini biliyor mudur acaba? - En azından avukatsız ifade vermeyeceklerini bilirler herhalde. - Çünkü az değil 60 kişi yaklaşık. - Allah yardımcınız olsun. Artık duruma göre haberleşiriz. - Ben size soru cevap atacağım, bunlar sizde olsun, başkasına göndermezseniz ama ihtimal dahilinde olanlara fırsat bulursanız okursunuz. - Hocam Mustafa Kemal Bey'in yüklediği Tango'yu siler misiniz acil, apksıyla beraber. Sizde yüklü olduğunu birileri şikayet etmiş. Normalde sizde olmaması lazım. Mustafa Bey ByLock'tan ulaşırsınız.