FETÖ istediği atamaları alay komutanına yaptırmış

Elciyar'ın örgüt mensuplarının atamalarına ilişkin kendisine sürekli talepler geldiğini söylediğini iddia eden S.T, "Uğur Elciyar, albay Cengiz Tarım'ın da hizmette olduğunu söylüyordu. Sohbet grup abimiz 'Ahzab' kod adlı şahıs da bunu teyit etti. Elciyar, atama döneminde albay Tarım'a cemaat mensuplarının isimlerini verdiklerini, istedikleri atamaları bu şekilde yapılacağını söyledi." dedi.

- "Olur olmaz atamalar istiyorlar"

Sanık Tarım ile ilgili bildiklerinin Elciyar ve "Ahzab" kod adlı örgüt abisinin kendisine anlattıklarıyla sınırlı olduğunu belirten S.T, şöyle devam etti:

"Uğur ve Ahzab'tan duyduklarımı anlatıyorum. Onlar Cengiz Tarım ile görüştüklerini söylüyorlardı ancak Tarım, onlarla görüşüyor muydu ya da örgütsel bir bağlantısı var mıydı bilmiyorum. Ben duyduklarımı ifade ettim. 2015'te tayin olmadan önce Ahzab bize, 'Tarım, kafasına göre hareket etmeye başladı ancak abilerin gereğini yapacak' demişti. Bunu da eklemek istiyorum. O dönem Uğur başçavuş ise cemaat mensupları için 'Olur olmaz atamalar istiyorlar, ne yapacağız' diyordu." ifadesini kullandı.

Daha sonra söz verilen sanık Tarım da tanığın gerçekleri anlatmadığını, beyanlarında çelişkiler olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

Sanık avukatının talebi ile savcının mütalaasını alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, adli kontrol şartlarının bu aşmada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanık Cengiz Tarım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

