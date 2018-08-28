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FETÖ istediği atamaları alay komutanına yaptırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:43 | Son Güncelleme

Eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın "anayasal düzeni ihlal etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılandığı davada tanık beyanı alındı - Tanık S.T: - "Sohbet grubundaki Başçavuş Uğur Elciyar, Cengiz Tarım'ın da hizmette olduğunu söylüyordu. Sohbet grup abimiz 'Ahzab' kod adlı şahıs da bunu teyit etti. Elciyar, atama döneminde albay Tarım'a cemaat mensuplarının isimlerini verdiklerini, istedikleri atamaları bu şekilde yapılacağını söyledi"

Eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın "anayasal düzeni ihlal etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Tarım, yakınları ve avukatı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı Seçil Gül hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, önceki duruşmada alınan ara karar gereği tanık dinleyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılan eski astsubay S.T'nin tanık sıfatıyla beyanı alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilmeden önce Ankara İl Jandarma Komutanlığında görev yaptığını belirten S.T. darbe girişiminden iki gün sonra emniyete giderek örgüt hakkında bildiklerini anlattığını ifade etti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına 2012'de atandığını anlatan S.T, buradaki görevi sırasında personel biriminde görevli eski astsubay Uğur Elciyar ile örgütün sohbetlerine katıldığını belirtti.

Elciyar'ın örgüt mensuplarının atamalarına ilişkin kendisine sürekli talepler geldiğini söylediğini iddia eden S.T, "Uğur Elciyar, albay Cengiz Tarım'ın da hizmette olduğunu söylüyordu. Sohbet grup abimiz 'Ahzab' kod adlı şahıs da bunu teyit etti. Elciyar, atama döneminde albay Tarım'a cemaat mensuplarının isimlerini verdiklerini, istedikleri atamaları bu şekilde yapılacağını söyledi." dedi.

- "Olur olmaz atamalar istiyorlar"

Sanık Tarım ile ilgili bildiklerinin Elciyar ve "Ahzab" kod adlı örgüt abisinin kendisine anlattıklarıyla sınırlı olduğunu belirten S.T, şöyle devam etti:

"Uğur ve Ahzab'tan duyduklarımı anlatıyorum. Onlar Cengiz Tarım ile görüştüklerini söylüyorlardı ancak Tarım, onlarla görüşüyor muydu ya da örgütsel bir bağlantısı var mıydı bilmiyorum. Ben duyduklarımı ifade ettim. 2015'te tayin olmadan önce Ahzab bize, 'Tarım, kafasına göre hareket etmeye başladı ancak abilerin gereğini yapacak' demişti. Bunu da eklemek istiyorum. O dönem Uğur başçavuş ise cemaat mensupları için 'Olur olmaz atamalar istiyorlar, ne yapacağız' diyordu." ifadesini kullandı.

Daha sonra söz verilen sanık Tarım da tanığın gerçekleri anlatmadığını, beyanlarında çelişkiler olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

Sanık avukatının talebi ile savcının mütalaasını alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, adli kontrol şartlarının bu aşmada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanık Cengiz Tarım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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albay Cengiz Tarım Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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