FETÖ itirafçısı eczacıya 1 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eczacı Zeynep Y. (28), 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Zeynep Y. hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Zeynep Y., üniversite eğitimi gördüğü dönemde Kayseri'de örgüt evlerinde kaldığını ifade atti. Zeynep Y., "Mezun olduktan sonra memleketime döndüm. Bildiğim her şeyi anlattım. Etkin pişmanlık kapsamında 70 kişinin ismini verdim. Örgüt evlerinde üniversite yıllarımda kaldım. Pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, Zeynep Y.'ye 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezayı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi.



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