FETÖ itirafçısı: “FETÖ üyeleri istihbarat bilgilerini yurt dışına Atatürk Havalimanı’ndan çıkarıyordu”

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasında (FETÖ-PDY) 2006-2010 yıllarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru, "FETÖ üyeleri istihbarat bilgilerini Atatürk Havalimanı’ndan kitap içerisinde kriptolu bir şekilde çıkarıyorlardı" dedi.

Bugün Yozgat’ta hakim karşısına çıkan FETÖ itirafçısı A.İ.Y., FETÖ üyelerinin istihbarat bilgilerini yurt dışına Atatürk Havalimanı’ndan çıkardığını vurgulayarak, “FETÖ üyeleri istihbarat bilgilerini Atatürk Havalimanına getirirdi. Bilgileri havalimanına girişte üzeri aranmayan FETÖ üyesi, hakim, savcı, emniyet müdürü gibi kişiler tarafından getirilir bana verilirdi. Ben de onu alacak kişiye ulaştırırdım” dedi.

’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan A.İ.Y., kendisinin devlet eliyle FETÖ tarafından eğitildiğini ve kullanıldığını ifade etti. FETÖ’nün kendisini kurye olarak kullandığını ve FETÖ’nün bütün gizli işlerini İstanbul ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılıklarına verdiği ifadede anlattığını aktardı.

İstihbarat bilgilerinin kriptolu geldiğini anlatan A.İ.Y., “Bilgiler normal bir kitapta gelir, kitabın kaçıncı sayfasında kaçıncı satırı ve kelimesi olduğu kriptoloji sistemi ile belirlenir ve ona göre çözümlenir. Bilgi alışverişleri havalimanında kameranın görmediği kör noktalarda yapılırdı” diye konuştu. 2008 yılından itibaren kendisine gelen bilgileri kopyaladığını vurgulayarak, “Ben de bu bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 88 sayfalık ifademde ve daha sonra Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 38 sayfalık ifademde belirttim. Bu yapıdan ayrıldıktan sonra beni evimde elimi bağlayıp 3 gün işkence ettiler. Aracımı kurşunladılar” ifadelerini kullandı.

Sanık olarak yargılandığı davadan beratını isteyen A.İ.Y’nin duruşması tanıkların dinlenmesi için 16 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.



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