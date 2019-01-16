HABER

FETÖ itirafçısı harp okulu öğrencisine 4 yıl 2 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 15:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutusuz yargılanan Hava Harp Okulu eski öğrencisi Necmettin I., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutusuz yargılanan Hava Harp Okulu eski öğrencisi Necmettin I., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında Necmettin I. hazır bulundu. Necmettin I., savunmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini anlattığını ifade ederek, "8'inci sınıfta askeri lise sınavlarına hazırlanmamızı istediler. 'Orası peygamber ocağı, giderseniz iyi olur' tarzında söylemde bulundular. Işıklar Hava Lisesi'ni kazandım. Orada da sıkmaya başladılar. İlk başta Işıklar Hava Lisesi'nde sadece 'sen varsın' dediler. Sonra hazırlık sınıfındaki diğer kişilerle de beni tanıştırdılar" dedi.
Işıklar Hava Lisesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu dönemde örgütten soğuduğunu da iddia eden Necmettin I., "Bundan dolayı da cezalar alıyordum. Harp Okulu sürecinde de hiç görüşmedim. Sonra darbe oldu. Bizi sivil üniversitelere yerleştirdiler. Ankesörlü telefonlardan da aranmadım. Bildiğim her şeyi anlattım. Pişmanım. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.
Savcı, sanık Necmettin I.'nın örgütün mahrem yapılanması içine örgütsel referanslarla girdiği iddiasıyla cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Mahkeme ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına karar vererek sanığa 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Parktaki kameriyeyi ısınmak için kırıp, yaktılarParktaki kameriyeyi ısınmak için kırıp, yaktılar
Faslı genç, polisi alarma geçirdiFaslı genç, polisi alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.