HABER

FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanması hakkında bilgi veren FETÖ/PDY sanığı 'Hamza' kod adlı H.D., polisin düzenleyeceği huzur operasyonları bilgisinin haberleşme uygulaması üzerinden kendilerine önceden mesajla geldiğini ve yakalanmamak için önlem aldıklarını anlattı.

FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanması hakkında bilgi veren FETÖ/PDY sanığı 'Hamza' kod adlı H.D., polisin düzenleyeceği huzur operasyonları bilgisinin haberleşme uygulaması üzerinden kendilerine önceden mesajla geldiğini ve yakalanmamak için önlem aldıklarını anlattı.
FETÖ/PDY'ye yönelik 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması için hazırlanan iddianame 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz yargılanan sanık H.D., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanmasıyla ilgili bilgi verdi. Sanık H.D., Diyarbakır'a 2013 yılında geldiğini ve o tarihte örgüte ait 70 öğrenci evinin olduğunu söyledi. H.D., iddianamedeki ifadesinde 15 Temmuz'dan sonra örgüte ait hücre evinin 40'a düştüğünü, 5 öğrenci, birkaç da gaybubet evi bulunduğunu öne sürdü.
'GİZLENMEMİZ İÇİN MESAJLAR GELİYORDU'
Örgütün haberleşme uygulamaları aracılığıyla, kentte düzenlenecek huzur operasyonlarının bilgisini önceden mesajla haber aldıklarını ve gizlendiklerini anlatan H.D., şunları kaydetti:
"Program üzerinden genellikle gizlenmemiz için mesajlar geliyordu. Bir güvenlik birimine yakalandığımız zaman önlem olarak kullandığımız o program, telefonu fabrika ayarlarına geri getiriyordu. Program bilgi arşivleme amaçlı da kullanılabiliyordu. Bu programla telefonlarda bulunan tüm bilgileri kaydedip saklayabiliyorduk. Programın içinde 11- 12 şu an isimlerini hatırlamadığım, örgüt içinde yer alan kişilerin kimlik numarası yer alıyordu. Ayrıca program içerisinde yapmış oldukları örgüt toplantılarının notları da bulunuyordu. Önlem olarak il dışına seyahate gidileceği zaman telefon flaşa kopyalanıyor, varılan yerde flaştaki bilgileri tekrar telefona yükleniyordu. Genelde 'mahrem yapı' bu tekniği kullanıyordu."

FOTOĞRAFLI

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
İzmir'de yol kavgası kameradaİzmir'de yol kavgası kamerada
Yaşlı adamı dolandıran 2 kişi tutuklandıYaşlı adamı dolandıran 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.