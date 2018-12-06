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FETÖ itirafçısı kadın sanık: 'ByLock' programını FETÖ'nün  firari İl 2 numarası yükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Hatice T., 'Bylock' programını örgütün  'İl 2.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Hatice T., 'Bylock' programını örgütün 'İl 2. imamı' olduğu iddia edilen firari Alauddin İslamoğlu'nun yüklediğini öne sürdü. Mahkemede, tanık olarak dinlenen M.N.Y hakkında ise çelişkili ifadeler vererek mahkemeyi yanılttığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Örgüt üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklu yargılanan Hatice T., ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve 'Bylock' içerikleri yönünden savunma yapan ev kadını Hatice T., "ByLock'u telefonuma komşumuz olan Alauddin İslamoğlu indirdi. Eşim, O.D.T.'yi de, Alauddin İslamoğlu Boydak Yurdu'nda işe aldı. Alauddin İslamoğlu, sohbetlere katılmamı istedi. Eşim, yurtta danışmada çalışıyordu ve birlikte tez yazıyorlardı. A.K. isimli Kur'an Kursu'nda çalışan bir kadın gönderdi. Alauddin İslamoğlu, bu kadınla görüşmemizi 'ByLock' üzerinden yapacağımızı söyleyerek, telefonuma indirdi. Programın adının 'ByLock' olduğunu sonradan öğrendim. Hain terör örgütüne hiç üyeliğim olmadım. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.
Tanık M.N.Y. isimli kadın da “Ben ByLock kullanmadım, sanığın ByLock kullandığını bilemiyorum” deyince M.N.Y.’nin sanık olarak yargılandığı dosyadaki duruşma tutanağı okundu. Sanık olduğu dosyada Hatice T.’nin 'ByLock' listesinde olduğunu söylediğini M.N.Y., hatırlatan mahkeme başkanına “Ben ByLock demedim, HTS kayıtları dedim” diye cevap verdi.
TANIĞA ‘YALANCI TANIKLIKTAN’ SUÇ DUYURUSU
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet, tanık olarak dinlenen ve çelişkili ifadeler veren kadın M.N.Y. hakkında mahkemeyi yanılttığı ve yalan beyanda bulunduğu gerekçeleriyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
İSLAMOĞLU HALEN FİRAR
FETÖ’nün üst düzey imamlarından olduğu iddia edilen ve halen firari durumda olan Alauddin İslamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılındaki 99 kişilik listesinde, ilgili kanun kapsamında haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayanların vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesinde yer alıyordu.

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