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FETÖ itirafçısı Külliye'yi bombalayan pilotun kod adını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık sıfatıyla ifade veren FETÖ itirafçısı H.E, darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski pilot üsteğmen Müslüm Macit'in kod adının "Ömer" olduğunu açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen M.A.A, FETÖ ile lise yıllarında tanıştığını ve "Mehmet" kod adını kullandığını, 2014'ten sonra da örgütün mahrem askeri yapılanmasında "öğretmen" sıfatıyla faaliyette bulunduğunu belirtti.

FETÖ hiyerarşisinde kendisinden bir üstte bulunan kişinin "müdür yardımcısı" sıfatı taşıyan Sinan Kurt olduğunu belirten M.A.A, Kurt'un üstünde "Müdür" denilen Murat Kara'nın bulunduğunu, darbe girişimi öncesinde sözde "Müdür" olan kişinin de Ramazan Alkan olduğunu aktardı.

Örgüt üyeleriyle belirli aralıklarla "sohbet" adı altında toplantı yaptıklarını anlatan M.A.A, toplantıda, bir sonraki toplantının yerinin ve zamanının da belirlendiğini, örgüt üyesi askerlerle doğrudan telefonla iletişim sağlamadıklarını bildirdi.

"17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün kapalı devre bir sisteme geçtiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullanan M.A.A, toplantı yaptığı kişilerin çoğunun asker olduğunu ilk başlarda bilmediğini ileri sürdü.

Darbe girişiminden kısa süre önce Ramazan Alkan'ın kurmay subayların Ankara'da olması gerektiğini söylediğini belirten M.A.A, kendilerine darbe girişimine yönelik bir talimat verilmediğini ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağını kopardığını dile getirdi.

- Külliyeyi bombalan pilotun kod adı "Ömer"

Tanık H.E, geçmişte örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığını, 2014'ten sonra da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığını kaydetti.

Kendisini mahrem yapılanmaya sokan kişinin "Mahmut" kod adını kullanan Mehmet Ayan olduğunu aktaran H.E, kendisinin "Hakan" kod adını kullandığını ifade etti.

Örgüt üyesi eski askerlerle belirli aralıklarla sohbet adı verilen toplantı düzenlediklerini beyan eden H.E, uzun süre toplantılara katılmayan kişilerle kontörlü sabit hatlardan iletişim sağladıklarına değindi.

Tanık H.E, 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olmadığını, bu hususta kendisine bir talimat verilmediğini ileri sürdü.

Örgütten tanığı kişilerin isimlerini mahkeme ile paylaşan H.E, darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in kod adının "Ömer" olduğunu açıkladı.

İddianamede sanık Macit'in, darbe girişimi sırasında "93-0671" kuyruk numaralı F-16 uçağını ve "ASLAN-6" kodunu kullandığı, 16 Temmuz saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka iki MK-82 bombası attığı ifade ediliyor. Bombalama sonucunda bölgede bulunan 15 kişinin şehit olduğu, 7 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Soruşturma aşamasında itiraflarda bulunan Macit, 27 Şubat 2018'de mahkemede yaptığı savunmasında ise olay gecesi uçuş yapmadığını, uçak ve kule arasında yapılan telsiz konuşmalarının ise kendisine ait olmadığını iddia etmişti.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Müslim Macit

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